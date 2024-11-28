نقل الفنان عمر زهران للسجن المركزي بتهمة سرقة زوجة خالد يوسف

نقلت الأجهزة الامنية بالجيزة الفنان والمخرج الشهير عمر زهران والمتهم بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف من محبسه بقسم شرطة الجيزة الى السجن المركزي بالكيلو ١٠.٥ بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

وتم نقل المخرج الشهير لحين موعد جلسته المقبلة يوم ٣ ديسمبر.

واستمعت محكمة جنح قسم الجيزة امس الاول لشهادة الفنانة هالة صدقي والاعلامية هالة سرحان في اتهام مخرج شهير في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف من شقتها بالجيزة.

وحضرت هالة صدقي وهالة سرحان الى المحكمة كشاهدتي نفي على اتهام المخرج بالسرقة وقلبت شهادتهما موازين القضية.

وطلب دفاع المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف اخلاء سبيله باي ضمان تراه المحكمة كما طلب التأجيل لحضور المحامي الاصيل طارق جميل سعيد للدفاع عن موكله وتقديم مرافعته وطلب شهود النفي.

وقال المخرج في أول تعليق له على اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف:"ربنا مطلع على كل حاجة.. انا مسرقتش"

ونظرت محكمة جنح قسم الجيزة اولى جلسات محاكمة مخرج شهير في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف بعدما أحالته النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية لمحاكمة عاجلة.

وقال طارق جميل سعيد محامي المخرج الشهير ان هيئة الدفاع فوجئت باحالة موكله الى المحاكمة دون اعلامهم وارسل محامي لطلب التأجيل للاطلاع على أوراق القضية وطلب شهود نفي لسماع أقوالهم.

كانت قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مخرج شهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد سويف.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل المسروقات الذهبية التي أبلغت شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بسرقتها، واتهمت مخرجاً شهيراً بالتورط في الجريمة.

وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون تحتوي على خمس علب، بداخل كل منها مجموعة إكسسوارات حريمي. وادعت شاليمار الشربتلي أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، التي وصفتها بأنها: "أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى".

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى كواليس اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لممثل ومخرج شهير بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.

وأضافت التحريات أن الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي تقدمت منذ عام ونصف ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة، أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.

وذكرت التحريات أن، زوجة خالد يوسف توجهت قبل ايام لإضافة أقوال جديدة إلى المحضر القديم، وقررت فيه أنها تتهم ممثلاً ومخرجا شهيرا بسرقة مصوغاتها الذهبية، باعتباره صديقا لها ولزوجها، وكان دائم التردد عليهما في شقتها الواقعة بأبراج شهيرة بالجيزة، وأنه استولى على مصوغاتها.

وأشارت شاليمار الشربتلي إلى أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، خاصة أنه قام بإعادة بعض القطع المفقودة إليها بحجة العثور عليها، مما دفعها لاتهامه بصلته بالجريمة. وأصدرت النيابة العامة بالجيزة قراراً بضبطه وإحضاره.

وأعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت المخرج في منزله والأماكن التي يتردد عليها، ونجحت في إلقاء القبض عليه.