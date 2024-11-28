"مراته دخلت عليه مع الدكتورة".. شقيق محمد رحيم يكشف سبب وجود شبهة جنائية في وفاته

رد طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم على منتقدي ظهوره فى الإعلام للحديث عن شقيقه الراحل.

وكتب "طاهر" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لكل واحد نال مني وأكل لحمي ولم يراع شعوري بصدمة موت شقيقي وتوأم روحي الموسيقار محمد رحيم طلوعى على الميديا أو الإعلام لم يكن أبدًا بغرض تحقيق الترند أو التشهير بأخي الذي عشقته أكثر من روحي ولم يكن بغرض تحقيق الترند مثلما تمنى ضعاف العقول والنفوس.

وتابع: لكنه كان بغرض التوضيح لحقيقة موت أخي الذي فجعني وعلاقتي بأختى الشقيقة زوجة أخي فهي قبل أن تكون زوجة أخي فهي أختي وبنتي الكبرى ولسه حالًا قافلين مع بعض هاتفياً وستظل الأستاذة العالمية أنوسة كوتة بنتي وأختي رغم أنف الحاقدين.

طاهر يتحدث عن وفاة شقيقه

وأكد طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، أن زوجة الراحل أنوسة كوته فتحت منزلها لجميع أسرة رحيم ويعزي ابنه كنز، متابعًا: "اللي بلغني الخبر أحد العاملين مع شقيقي الساعة 1.5 صباحًا".

وأضاف طاهر رحيم، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محمد رحيم رفيق حياته، ولا يجب نقل الأخبار الكاذبة من أجل التريند.

وتابع: "بلغت أنوسة كوته بخبر وفاة شقيقي الملحن محمد رحيم، مفيش متوفى هيتدفن إلا بتقرير دفن رسمي من وزارة الصحة، وتم الانتقال للصحة والدكتورة طالبت دخول زوجة الراحل معها الغرفة للكشف عليه"، موضحًا أن الدكتورة شكت أن الوفاة غير طبيعية و"كبرت الموضوع".

ونوه رحيم بأن كل ما قيل بشأن أسباب وفاة شقيقه الملحن الراحل محمد رحيم مجرد شائعات، مؤكدا أن الدكتورة كتبت تقريرا وتم تسليمه للمباحث، وتم استدعاء الطبيبة وتوجيه السؤال لها بأسباب كتابة هذا التقرير بوجود شبهة جنائية.