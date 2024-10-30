توفى قبل وصول سيارة الإسعاف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ مصطفى فهمي

توفي منذ قليل الفنان الكبير مصطفي فهمي عن عمر يناهز الـ82 عامًا ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية.

وتداولت العديد من الأخبار التى تؤكد عودة شقيقه الفنان حسين فهمي من مهرجان الجونة إلى القاهرة بشكل سريع ، وذلك بعد أن استقبل مكالمة من شقيقه الراحل ليكشف فيها عن تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة وبالفعل أجرى عدة فحوصات طبية وعاد إلى المنزل بشكل طبيعي ثم شعر بالتعب مجددا صباح أمس الثلاثاء ، ثم توفي قبل وصول سيارة الإسعاف.

الحالة الصحية لمصطفى فهمي

وكانت قد شهدت حالة الفنان مصطفى فهمي استقرارًا كبيرًا بعد خضوعه لجراحة دقيقة في المخ داخل أحد المستشفيات خلال الفترة الماضية.

البداية الفنية لمصطفي فهمي

وبدأ مصطفى فهمى مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال.

وكان آخر أعمال أحدث أعمال الفنان مصطفى فهمي هو مشاركته في بطولة فيلم «السرب» الذي عُرض مؤخرًا بالسينمات، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الإيرادات.

وفيلم “السرب” من بطولة كل من أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل وكوكبة من النجوم، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.