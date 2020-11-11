مدرس يسيء للنبي (ص) بالإسماعيلية.. وما حدث له عبرة

الأربعاء، 11-11-2020
05:27 م
الطيب حسين
نجح رجال الأمن بمحافظة الإسماعلية في إلقاء القبض على مدرس لاتهامه بالإساءة
إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان اسم المدرس الذي يدعى هاني يوسف قد تصدر منصات التواصل الاجتماعي،
بتهمة الإساءة
للدين الإسلامي وللرسول، صلى الله عليه وسلم، على خلفية انتشار الرسوم المسيئة في فرنسا.
وانتشر هاشتاج "حاكموا جو هاني" بعد قيام فتاة عبر حسابها رفضها الكامل لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي.
ورد عليها المدرس في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول، صلى الله عليه وسلم.
وتجرى عملية استجواب المتهم داخل جهة أمنية في مديرية أمن الإسماعيلية.