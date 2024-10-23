



كشف الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، عن المكان الذي يختبئ فيه "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقال الحسيني خلال لقائه بقناة "العربية"؛ إن "أبوعبيدة" موجود في رفح وعليه مغادرة القطاع لإنقاذ نفسه، موضحا أن مشروع 7 أكتوبر انتهى.

وأشار إلى أن المدنيون في غزة ولبنان يعانون بشدة منذ "7 أكتوبر"، لافتا إلى أن شيعة لبنان يسبوا ويلعنوا على الذين تسببوا في تهجيرهم، إضافة إلى أن معنوياتهم بالأرض.