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محمد رمضان يفجر مفاجأة عن امتلاكه طائرة خاصة

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الخميس، 17-03-2022 01:11 م
كشف الفنان محمد رمضان حقيقة امتلاكه لطائرة خاصة، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح وأن الأماكن التي يقيم فيها حفلاته الغنائية توفر له الطائرات الخاصة التي يظهر على متنها ويشارك جمهوره لحظات منها.

وفي مقطع فيديو نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر تطبيق "انستغرام"، قال رمضان "أنا لا أمتلك ولا أقود طائرة خاصة، بل ترسل لي البلدان التي أحيي فيها حفلات غنائية طائرة خاصة كي تقلني من مصر وأعود فيها".

وفي سياق آخر رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.
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