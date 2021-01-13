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تعرف على مصير مشاهد هادي الجيار في «الاختيار2»

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هادي الجيار
 
الأربعاء، 13-01-2021 09:56 ص المصريون

يتسائل الجميع عن مصير مشاهد الفنان الراحل هادي الجيار، التي صورها في مسلسل "الاختيار2"، المقرر عرضه في رمضان القادم، وذلك بعد وفاةه متأثرًا بفيروس كورونا قبل أيام.
وحسب موقع "الفن" اللبانني، فإن الراحل هادي الجيار كان انتهى من تصوير جانب كبير من مشاهده بمسلسل "الاختيار 2"، ولم يكن يتبقى له سوى مشاهد بسيطة.
ونقل الموقع عن مصدر،أنه سيتم عمل بعض التعديلات البسيطة على السيناريو حتى لا تحذف مشاهد الراحل.
يشارك في بطولة العمل كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف.
ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضّحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سينرجي" برئاسة تامر مرسي.
 

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