الموت يفجع فنانًا شهيرًا وتركي آل الشيخ أول الناعين

الثلاثاء، 19-01-2021
09:03 م
محمد فضل
فجع الموت، اليوم الثلاثاء، الفنان
السعودي الشهير راشد الماجد
بوفاة
والدته، فيما نعاه عدد من المطربين والمشاهير بمواقع التواصل.
وكان من أوائل الناعين لوالدة راشد الماجد
، المستشار
تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه، إذ كتب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر":
“أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد
بوفاة
والدته رحمها الله”.
كما كتب الفنان
رابح صقر، على حسابه بتويتر: “أعزي أخوي وصديق
عمري راشد الماجد
في وفاة
والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.. عظم الله
أجرك يا أخوي وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
جدير بالذكر أن والدة الفنان راشد الماجد
هي مواطنة بحرينية
تعيش في المملكة بعد أن تزوجت من مواطن سعودي.