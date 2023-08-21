الإثنين 21 أغسطس 2023
توقيت مصر 21:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في فيديو العريس الخليجي الذي أثار ضجة في مصر

تناوبوا على اغتصابها.. 6 سائحين يهتكون عرض بريطانية بطريقة بشعة

شيكابالا يتجاهل استقالة مجلس إدارة الزمالك وينشر صورة رفقة زوجته

بسمة وهبة تفاجئ الجميع بالحجاب: اشتقت له

"ابن النادي".. لاعب شهير: حاربت لمغادرة الأهلي والانتقال للزمالك

سبّ الخطيب وشوبير.. قرار جديد من القضاء في 3 قضايا ضد مرتضى منصور

بالفيديو.. عريس يفاجئ المعازيم بوليمة سمك بدلًا من اللحوم

أنهى حياتها على فراش الزوجية والسبب صادم

مفاجأة.. رحيل "القندوسي" عن الأهلي لهذا النادي

تفاصيل مقتل "دهبية" على يد زوجها الجزار أمام أطفالهم الثلاثة

أنهى حياتها على فراش الزوجية والسبب صادم

IMG-20230821-WA0016
ارشيفية
الإثنين، 21-08-2023 11:00 ص


أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته في منطقة منشأة القناطر.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم، أنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات بينهما، "بترد عليا"، مشيرا إلى أنه انتظر حتى تخلد إلى النوم، وبعدها أمسك بإيشارب ولفه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، وبها جرح وتجمع دموي حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفاة وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه، وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.

إقرأ ايضا

IMG-20230821-WA0029

مفاجأة في فيديو العريس الخليجي الذي أثار ضجة في مصر

images (1)

تناوبوا على اغتصابها.. 6 سائحين يهتكون عرض بريطانية بطريقة بشعة

IMG-20230821-WA0025

بسمة وهبة تفاجئ الجميع بالحجاب: اشتقت له

أخبار متعلقة

IMG-20230810-WA0014

بيان من النيابة العامة بشأن جريمة قتل عائلة في الهرم