أذلهم وهدد بقطع رأسها.. والد عروس الإسماعيلية يفجر مفاجآت في أول ظهور له

والد العروس

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كشف والد "عروس الإسماعيلية" مفاجآت جديدة صادمة حول تفاصيل الاعتداء الأخير الذي تعرضت له ابنته، وتم على إثره القبض على زوجها، بعد شهور من الاعتداء عليها بفستان الزفاف.



وقال الأب في تصريحات صحفية: "أنا أخطأت خطأ جامد في حق بنتي، ده جوزها ضربها قدامي بالأقلام على وشها وغضبت عندي 40 يوم".



وأكد أنه تعرض للتهديد من زوج ابنته بأنه سيقطه رأسها، قائلًا:" كان بيقول لي: أنا هقطع راسها وهدفنها".



وأشار والد العروس التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن زوج ابنته طلب منه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه نظير طلاقه لابنته، كما أنه أخبره بأنه باع مصوغاتها الذهبية وأثاث المنزل.



وعن تفاصيل معرفته بالاعتداء على ابنته وحبسها من قل زوجها، قال : اكتشف بالصدفة أن ابنتي كانت محبوسة لمدة 15 يومًا داخل شقة شقيق زوجها، كنت واخدلها حلاوة مولد النبي ورايحلها البيت، لما وصلت لقيت بنتي بتبص عليا من بلكونة مش بتاعتها، شعرها كان منكوش وعينيها كانت بايظة خالص، واستنجدت بيا وقالت لي: الحقني يا بابا حابسني من 15 يوم".

