نص التحقيقات مع زوج «عروس الإسماعيلية»: كانت بتهددني بـ ريهام سعيد

الأربعاء، 12-10-2022
01:44 م
أدلي عبد الله أحمد مصطفي، تاجر خضار، زوج مها محمد المعروفة إعلاميا بـ
عروس الإسماعيلية، باعترافاته أمام نيابة ثان، علي مدار الأيام القليلة الماضية.
ونشر- صدى البلد- نص التحقيقات في الواقعة التي شهدت تفاعلا كبيرا وتصدرت
التريند، علي إثر قيام عروس الإسماعيلية بتحرير محضر اعتداء بالضرب المبرح
وإصابتها بإصابات بالغة بأماكن متفرقة بالجسم.
واستدعت نيابة ثان، العروس مرتين أحدها في الفترة المسائية برفقة والدها
للاستماع الي أقوالها للمرة الثانية بسبب تضارب بعضها.
كما استمعت النيابة إلي أقوال شهود العيان، وأصدرت قرار بضبط وإحضار
"مروان" شقيق الزوج"، لاتهام العروس بمشاركة زوجها بالاعتداء عليها.
وجاء بأقوال العريس في التحقيقات، أن زوجته
كانت دائمة التهديد له في حالة وقوع أي مشاجرة بينهما باستدعاء ريهام سعيد
وافتضاحه عبر القنوات الفضائية، وكانت تقول له من بعد واقعة " علقة الكوافير"،
:" والله لاطلع اعملك بث".
كما أضاف أنها كانت غير راضية علي عيشتها معه وتطلب الطلاق في كل خلاف،
وتذهب لأهلها، ليقوموا بتشجيعها، وتترك منزل الزوجية حتي ٤٠ يوما، وهو الأمر الذي
جعله يقوم برفض ذهابها إليهم حفاظا علي بيته وعلاقته بزوجته علي حد وصفه.
وخلال التحقيقات، قال الزوج أنه يعمل في بيع الخضار وهو طفل صغير، وشقيان
علي أكل عيشه ليقوم بتكوين منزل الزوجية علي مدار ١٤ سنة ماضية، وهو ما يدفعه
للحفاظ عليه.
وأنكر عريس الإسماعيلية الاتهامات التي جاءت بالمحضر الذي حررته، زوجته “ مها. م” المعروفة إعلاميا بعروس
الإسماعيلية في الاعتداء عليها أمام كوافير بفستان الزفاف منتصف فبراير الماضي.
وادَّعي الزوج اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها.
وأمرت النيابة العامة بحجز الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه
عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.