مجلس النواب يوافق على قرار السيسي بشأن هذا الأمر

الثلاثاء، 15-12-2020
08:39 م
الطيب حسين
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم/الثلاثاء/، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض لإنشاء خطي قطار "مورينيل"
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ويعد "مونوريل" العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر أول مشروع من نوعه يتم تنفيذه فى مصر، ويبدأ "مونوريل العاصمة الإدارية" من مدينة نصر رابطا القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية ويمتد بطول 54 كم ويشمل 21 محطة علوية سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 34 شهر، والسرعة التصميمة للمشروع 80 كم/س وسيتم قطع مسافة الرحلة بالكامل من محطة الاستاد حتى العاصمة الإدارية فى 60 دقيقة.