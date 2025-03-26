الخميس 27 مارس 2025
توقيت مصر 20:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

رغم قصف الجبهات.. خالد سرحان يفاجئ محمد رمضان بتصريح غير متوقع

أول قرار لـ محمد الخطيب ردًا على قرارات اللجنة الأولمبية

ميدو يشكر زيزو ووالده ويكشف السبب

لفظ قبيح.. مصطفى محمد يعترف بخطأه ويوجه رسالة لحسام حسن

ما علاقة فلسطين؟.. سر وشم كلمة "كافر" والصليب على جسد وزير الدفاع الأمريكي

فيديو.. القبض على طبيب سحل سيدة مسنة قدمها مكسورة في مدخل عمارة بالشرقية

شاهد لحظة القبض على مفتي بشار الأسد أثناء محاولة هروبه خارج سوريا

مبتورة القدمين ومتفـ.ـحمة.. ذعر في أوسيم بعد العثور على جثـ.ـمان فتاة وقت السحور

Capture
ا
الأربعاء، 26-03-2025 09:51 ص

 

 

يعيش أهالي منطقة أوسيم حالة من الذعر بعد العثور على جـ.ـثة فتاة متفحمة ومبتورة الساقين وقت السحور، دون التوصل إلى هويتها أو أسباب الجريمة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من قسم شرطة أوسيم يُفيد بالعثور على جثة متفحمة بدائرة القسم. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الجثة تعود لفتاة غير واضحة المعالم بسبب شدة التفحم، بالإضافة إلى بتر ساقيها.

 

وجّه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية المجني عليها والجناة، ومعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

 

وتضمنت خطة البحث فحص بلاغات التغيب لفتيات في عمر الضحية، وفقًا لما سيحدده الطب الشرعي، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة، لمعرفة ما إذا كانت الجريمة قد نُفذت في موقع آخر قبل نقل الجثة، أم تم التخلص منها وحرقها في نفس المكان.

 

كما وضعت الأجهزة الأمنية الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم لإجراء الصفة التشريحية، بهدف تحديد أسباب وتوقيت الوفاة.

إقرأ ايضا

150605063818221~femme_coma

صدمة في الوسط الفني.. فنانة شهيرة تدخل في غيبوبة بشكل مفاجئ

196-131253-substitute-dancer-series-sh-sh-reveals-2

الراقصة الحقيقة التي أدت دور "إش إش" تكشف عن نفسها وتفجر مفاجأة

230

حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

أخبار متعلقة

Capture

واقعة غريبة.. تقتـ.ـل زوجها بعضة والمحكمة تصدر قرارها

pr-372-66439

خانته مع أعز صديق له والطعـ.ـنة تلقاها من الخلف.. نهاية صـ.ـادمة

Capture

شاهد لحظة مقـ.ـتل صحفي عراقي على يد أحد أفراد حراسة مسئول كبير

Capture

علاقة غير شرعية مع خطيب ابنتها تنتهي بالاتفاق على قتـ.ـل الزوج

2286272_0

الـ.دم بقى مايه.. ينهي حياة والده ويحـ.رق جثـ.مانه