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مايا خليفة تنشر فيديو صادم من غزة وموقع إسرائيلي يرد عليها

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مايا خليفة
الأحد، 05-11-2023 01:50 م


نشر موقع "واللا" العبري، مقالا علق من خلاله على الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد ميا خليفة عقب نشرها فيديو صادما لجثث ملقاة على قارعة الطريق في غزة.
وقال الموقع العبري إن ميا خليفة "دائما على الجانب الخطأ وأن الفيديو الصادم الذي نشرته على صفحتها في منصة "x" (تويتر سابقا) "كذبة وحشية".

وهاجمت نجمة الأفلام الإباحية، التي سبق وأن أعربت عن دعمها للفلسطينيين، إسرائيل بسبب مقطع فيديو صادم تم فيه تسجيل جثث لفلسطينيين ملقاة على الطريق أثناء محاولتهم الهروب من شمال القطاع إلى الجنوب. 


وذكر الموقع العبري أنه "من الواضح أن خليفة لم تتوقف عن دعم حماس فقط بل وتستمر في انتقاد تصرفات إسرائيل في غزة.. ويوم الجمعة تجاوزت الحدود مرة أخرى، هذه المرة بتغريدة مليئة بالأخبار الكاذبة".

في مقطع فيديو مروع نشر على الإنترنت، يظهر سائق دراجة وهو يشق طريقه في غزة بين الجثث، حيث زعم الموقع العبري أن حماس قتلتهم لأنهم حاولوا الهروب من شمال غزة إلى جنوب القطاع.

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