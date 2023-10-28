كاظم الساهر يؤجل حفلاته لأجل غير مسمى تضامنًا مع فلسطين

السبت، 28-10-2023
07:16 م
نسمه عبد الوهاب
أعلن القيصر كاظم الساهر
تأجيله لحفلاته المقبلة تضامنا منه مع أهالي قطاع غزة
من العدوان الاسرائيلي الذي يجرى منذ أسابيع وراح ضحيته الكثير من الشهداء.
كاظم الساهر
يعلن تأجيل حفلاته
كتب كاظم الساهر
عبر حسابه بموقع إنستجرام: «بسبب الظروف المأساوية في غزة
، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى».
وتابع: «وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين
ويمدهم بالصبر والصمود».
واستكمل: «لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدا فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدا في نقاط البيع لدينا».