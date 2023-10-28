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أحمد العوضي لازم نستمر حتى وإن توقف العدوان الإسرائيلي

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أحمد العوضي
السبت، 28-10-2023 07:08 م نسمه عبد الوهاب
حرص الفنان أحمد العوضي على أن يطالب جمهوره بالاستمرار في مقاطعتهم للمنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني اسرائيل.

أحمد العوضي يدعم مقاطعة بعض المنتجات
كتب أحمد العوضي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «حملة المقاطعة لازم نستمر عليها حتى وإن توقف العدوان.. احنا أكبر قوة شرائية في العالم لازم نتعود ان احنا مقاطعين لمنتجاتهم ومش عاوزنها وعندنا بديل لكل حاجة حتى وإن كان أقل جودة.. محدش بيموت من غير ماكدونالدز وبيبسي وكنتاكي وووووو.. بل بالعكس أكلهم الللي بيجيبلنا الوبا والمرض».


واستكمل حديثه، وقال: «ده أقل حاجة نقدر ننصر بيها دينا وأخواتنا وأقل حاجة نقدر نحارب بيها العدوان.. أن احنا منكونش سبب في أي جنيه يخشلهم.. ونعلم أولادنا أن المنتجات دي أصبحت من المحرمات يعني، نغرس في أولادنا أن الحاجات دي اجباري أنك تقاطعها.. مع الوقت مقاطعتنا هتجيبهم الأرض.. أخواتي اوعي تستهون بالمقاطعة ركعوهم وميكسبش منك جنيه.. حملات المقاطعة مستمرة وهتستمر ويارب نفضل مكلمين حتى وإن توقف العدوان».
شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو له، أثناء تطوعه في الهلال الأحمر المصري، لمساندة أهل غزة وفلسطين.
قال أحمد العوضي في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: «كلنا عايشين اللي بيحصل مع أخواتنا في غزة ومن جوانا موجوعين.. أنا في الهلال الأحمر.. المصريين جدعان وفي ضهر أخواتنا دائمًا».

أحمد العوضي يتطوع في الهلال الأحمر

وطالب الفنان جمهوره ومتابعيه بالتبرع لأهل غزة وفلسطين، معلقًا: «عملنا منشورات وبوستات وصور لكن مش كفاية بطلب منكم كل أخ وأخت انزل اتبرع ولو بجنيه واحد هيفرق».

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