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«مات بسلام».. نجل عزت العلايلي يكشف مفاجأة عن سبب وفاته

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محمود العلايلي
 
السبت، 06-02-2021 10:19 ص المصريون

يتسائل الجميع عن سبب وفاة الفنان عزت العلايلي، الذي وافته المنية أمس الجمعة بشكل مفاجيء، فيما ردد البعض وفاته بفيروس كورونا.
من جانبه كشف نجله الدكتور محمود العلايلي، اللحظات الأخيرة في حياته، حيث أكد أنه لم يحدث أي شيء في الآونة الأخيرة يعكر صفو حياته، أو ما يحزنه.
وقال “محمود العلايلي” أن والده لم يكن مريضا أو مصابا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى آخر يوم كان يتحرك بشكل طبيعي ويمارس مهامه اليومية.
وأضاف رداً على الصحفيين بخصوص سبب وفاةه قائلاً: “كل حاجة مرت بسلام وعدت بهدوء وأعتقد أنه يستحق وفاة زي دي بالسلام الذي هو كان عايش فيه اعتقد إنه توفي بنفس السلام.
فيما منع عدد من الفنانين حضور الفنان رشوان توفيق مراسم الدفن، حيث فوجئ المشاركون في الجنازة بطلب الفنان خالد النبوي من إبراهيم المساعد الشخصي لرشوان توفيق، باصطحاب الأخير إلى المنزل
وجاء ذلك بسبب تخوف الفنان خالد النبوي من إصابة رشوان توفيق بفيروس كورونا، نظرا لتقدمه في السن، وهو الأمر الذي نال استحسان الجميع.
 

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