لن تصدق السبب.. عراقية تقتل ابنتيها وجدتيهما بالرصاص من كلاشينكوف

الإثنين، 30-08-2021
04:00 م
أقدمت امرأة في محافظة البصرة، جنوبي العراق، على قتل
ابنتيها وجدتيهما
بسبب زواج والدهما، في واقعة أثارت غضبا شعبيا واسعا.
وبحسب “سكاي نيوز”، فإن المرأة أقدمت على قتل
ابنتيها بالرصاص ووالدة
زوجها، عندما كان هو خارج المنزل.
وقالت شرطة البصرة في بيان لها: “ادعت الأم بأن شخصين اثنين ملثمين اقتحما
الدار وقاما بإطلاق النار على المجني عليهما وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية”.
وأضافت أنه “اتضح أنها ارتكبت الجريمة
البشعة ضد بنتيها البالغتين من العمر
17 و15 سنة وجدتهما والدة زوجها، بواسطة بندقية نوع كلاشينكوف
”.
بعدها اعترفت الأم صراحة بارتكابها جريمة
القتل
بدافع الانتقام من زوجها،
لكونه تزوج عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وأثارت الحادثة غضبا
شعبيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.