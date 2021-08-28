مراهق 14 سنة يقتل زميلته في الفصل بعد حملها منه (صور)

السبت، 28-08-2021
02:13 م
وقعت جريمة مروعة لا تصدق أبطالها اثنان من المراهق
ين، فقد
تعرضت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا للضرب المبرح والقتل
على يد زميلها في الفصل بعد
أن كشفت أنها حامل بطفله.
يُعتقد أن التلميذة "لوسيا فرنانديز" تعرضت للضرب
بشكل متكرر على رأسها بحجر وطعنها أكثر من 12 مرة في رقبتها وبطنها في مندوزا، الأرجنتين،
بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
واتهم بقتل
"لوسيا" زميلها البالغ من العمر 14
عامًا ، والتي لم يتم الكشف عن اسمه، بعد أن أخبرته أنها حامل، قال والد لوسيا فابيان
فرنانديز: "قتل
ها كالكلب، وطعنها في جميع أنحاء جسدها وترك وجهها يتعرض للضرب
حتى شوهة بالكامل".
قبل وقوع الجريمة المروعة، طلب المشتبه به من لوسيا مقابلته
في منزل مهجور، حيث قام بضربها بوحشية ثم طعنها ما بين 10 و15 مرة، ثم ترك الصبي جثة
لوسيا في المنزل وهرب من مكان الحادث.
تم اكتشاف لوسيا من قبل أحد الجيران بعد 20 دقيقة فقط ، لكن
إصاباتها كانت شديدة لدرجة أنها توفيت بالفعل، وجد تشريح الجثة منذ ذلك الحين أن لوسيا
أصيبت بجروح مختلفة من الضرب والطعن في جميع أنحاء جسدها، لكن وفاتها كانت بسبب طعنة
عميقة في المعدة.
اهتز المجتمع المحلي بوفاة المراهق
ة لأسباب مفهومة، حيث نظم
مسيرة لمطالبة السلطات بالوصول إلى أسباب القتل
، تم العثور على قاتل لوسيا المزعوم
بعد أن أخبر أحد الشهود الشرطة في النهاية أنه رأى زميلها بالقرب من المنزل المهجور
وقت ارتكاب الجريمة.