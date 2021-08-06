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تهز دولة عربية.. يقطع رأس أمه ويطوف بها في الشارع

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الجمعة، 06-08-2021 12:51 ص


أقدم شاب مغربي يعتنق الفكر الداعشي على ذبح والدته في واقعة مؤسفة شهدتها دولة المغرب، حيث قام الجاني بقطع رأس أمه وطاف بها في الشوارع والأحياء، وسط حالة من الذهول بين السكان، وتمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من القبض عليه.
وأصدرت الداخلية المغربية بياناً كشفت فيه تفاصيل الواقعة التى حدثت بمنطقة البرنوصي الواقعة بمدينة الدار البيضاء، وقالت أنها تلقت بلاغاً بالعثور على جثة سيدة سبعينية مقطوعة الرأس داخل حي البرنوصي.
وبعد إجراء التحريات تبين أن نجلها وراء ارتكاب الجريمة البشعة، ومباشرة بعد ارتكابه للجريمة فر الشاب الثلاثيني ذو السوابق القضائية في الإرهاب والتطرف، نحو وجهة مجهولة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه بالقرب من منزله.
 

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