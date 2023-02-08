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بدولة عربية

لنشر فيديوهات مخلة.. حكم بسجن مشهورة على مواقع التواصل وصديقها

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غفران مهدي سوادي
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الأربعاء، 08-02-2023 12:40 م

 

 

أصدرت محكمة الكرخ العراقية، حكمين بالسجن ضد مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة "نشر محتويات مخلة بالحياء، والآداب العامة".

 

وأوضحت المحكمة، أنها "حكمت على المتهم، حسن صجمة، بالسجن مدة عامين، وعلى المتهمة، غفران مهدي سوادي، مدة 6 أشهر، بتهمة نشر فيديوهات، تحتوي أقوالا فاحشة، ومخلة بالحياء، والآداب العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

 

وأوضح مجلس القضاء الأعلى، أن الحكمين صدرا بموجب أحكام المادة 403 من قانون العقوبات رقم 111 المعدل، لعام 1969.

 

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، سبق أن أصدر قرارا، للهيئات القانونية، والتنفيذية، باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة، بحق من يرتكب انتهاكات مخلة بالآداب العامة.

 

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