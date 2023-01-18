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جلسة تصوير بملابس فاضحة لعارضة أزياء عراقية وسط الموتى تثير ضجة

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عارضة الأزياء
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الأربعاء، 18-01-2023 11:25 ص

 

أثارت عارضة أزياء عراقية موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر نشرها جلسة تصوير بملابس فاضحة دخل مقبرة ببغداد.

 

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن عارضة الأزياء أجرت جلسة التصوير في مقبرة الشيخ معروف ببغداد، الأمر الذي جعل الجميع يتهمها بانتهاك حرمة الموتى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق الصور، معلقين عليها بتعليقات غاضبة ومطالبين بمعاقبة عارضة الأزياء.

وقالت إحدى المعلقات :"فاشينستا تصور فيديو داخل مقبرة بملابس فاضحة ولم تراع حرمة الأموات".

كما استنكر الصحفي سيف عبد الوهاب، عبر حسابه في فيسبوك، ما أقدمت عليه العارضة وتساءل: جلسة تصوير في مقبرة ببغداد، هل يعقل؟ جلسة تصوير على قبور المسلمين بلا احترام ولا حرمة للأموات، تُستعرض من أجل الشهرة؟

وقالت معلقة أخرى إن "استهتار الفاشينيستا وصل مرحلة انتهاك حرمة الأموات، هل ستحاسب على وقاحتها، أم هناك من يحميها؟".



 

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