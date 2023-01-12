تهز دولة عربية.. رجلان مارسا الرذيلة مع 841 سيدة.. ما القصة؟

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الإطاحة بمتهمين اثنين مارسا السحر والشعوذة والابتزاز بحق أكثر من 800 ضحية من بينهم نساء.



وذكر جهاز الأمن الوطني في بيان أنه "وفقاً لمعلوماتٍ استخبارية دقيقة وبعد إصدار الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى من إلقاء القبض على متهمين اثنين".

وأضاف البيان، أن "المتهمين يمارسان أعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية مستغلين بها بعض النساء اللواتي وقعن ضحية أعمالهم الدنيئة والتي وصلت إلى أكثر من (841) حالة ابتزازٍ وتهديدٍ عبر صفحات وهمية، تمكنا من خلالها جمع مبالغ مالية تقدر بـ50 مليون دينار عراقي (3425 دولارا أمريكيا)".

وأكد الجهاز بحسب البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما".