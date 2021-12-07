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لماذا يمكن أن يبكي الميت عند الغسل؟.. الإفتاء توضح

كيف_يتم_غسل_الميت
ميت
Native
Teads
الثلاثاء، 07-12-2021 09:19 ص

ردت دار الإفتاء على سؤال من أحد الأشخاص حول دلالة بكاء الميت عند الغسل، حيث شاع بين البعض حدوث مثل هذه الأشياء كضحك الميت أيضًا.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء،عن سؤال “ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟” قائلا: كيف لميت أن يبكي عند الغسل!.. ولو حدث ذلك فهو ليس ميتا وعليكم استدعاء الطبيب مرة أخرى ليشخص حالته لأنه قد يكون تم تشخيص الحالة خطأ.
سبب خروج دمعة من عين الميت ، ورد فيه أن ما يكون بعد الموت ؛ فقد يكون شيئا طبيعيًا ، أو تكون دمعة في العين عند الاحتضار ، ثم خَرَجَت الدمعة بعد ذلك ، والميت لا يشعر بِمن حوله ، ولا يبكي ولا يضحك ؛ لأنه ميّت ، وما يَصدر عن الميت يكون شيئا طبيعيا ، مثل ما يَخرج منه مِن حَدَث ، فكما يخرج منه بعض فضلات جسمه ، تخرج منه الدمعة ، والتي قد تكون في عينه قبل وفاته.
 

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