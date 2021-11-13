حكم معاشرة الزوج لزوجته كل 4 شهور؟.. الإفتاء ترد

السبت، 13-11-2021
11:05 ص
ردت دار الإفتاء
على سؤال يقول صاحبه "ما حكم معاشرة
الزوج لزوجته كل أربعة أشهر لظروف السفر بالخارج؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء
، على
حكم معاشرة الزوج لزوجته كل أربعة أشهر بسبب السفر، منوها أن هذا السؤال من الأسئلة
الغريبة والتي تضيق على المسلم نفسه، فهو مسافر وبالتالي فلو قدر على اصطحاب زوجته
معه في السفر فليفعل، فإن لم يستطع فله أن يقطع السفر إن أراد.
وتابع: الأمور الخاصة ليس لها مؤقت وكأنها موعد دواء يجب
أن تتم في هذا الوقت، منوها أن هذا الأمر لا يتم بهذه الآلية ولكن مبني على التوافق
والرغبة والإنسجام، فلو تضرر أحد فيتم محاولة رفع هذا الضرر، وإن لم يتضرر أحد فلا
حرج.
وتحدث أمين الفتوى في دار الإفتاء
، عن قصة سيدنا عمر وإرساله
إحدى النساء تسأل مثيلاتها عن الوقت الذي تستحمله الزوجة بعيدة عن زوجها، وكم تصبر
الزوجة على زوجها؟ فكانت الإجابة أقصى مدة هي أربعة أشهر، فأمر بعودة الجنود كل أربعة
أشهر لزوجاتهم، منوها أن هذه القصة ليست مؤكدة وحتى لو كانت مؤكدة فهي ليست معيار،
فهو بحث عن أمر يضبط الأجازة الدورية للجنود.
وأوضح، أن الإنسان ليس عنده موسم تزاوج يفعل العلاقة في وقت
ويتركها في آخر، فالأمر متعلق بالحالة المزاجية والرغبة فيها من عدمها.