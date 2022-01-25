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لقطة لمشجع حزين على خسارة فريقه تكشف عن واقعة خيانة

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Teads
الثلاثاء، 25-01-2022 09:48 ص
أصيب أحد مشجعي فريق “دالاس كاوبويز” الأمريكي بخيبة أمل مزدوجة بعد أن خسر فريقه المباراة في البطولة السنوية “سوبر بول”، وأمسكته حبيبته وهو يخونها على المباشر خلال مشاهدتها المقابلة.
ولفت أحد مشجعي “دالاس كاوبويز” الحزين لخسارة فريقه، وهو يواسي صديقته، انتباه المصور الذي سارع لتسليط الضوء على الرجل. لكن اتضح لاحقا أن الفتاة التي كان يواسيها وهي في حضنه ليست حبيبته، وإنما الشابة التي يخون حبيبته معها.
وقامت حبيبته المخدوعة بكشف القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت: “مرحبا بالجميع، نعم، هذا هو حبيبي السابق إنه غشاش وهذه الكتكوتة التي بجانبه أخبرني سابقا أنه انفصل عنها، ولكن من الواضح أن هذه كانت كذبة أخرى”.

 

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