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ممرضة تنتقم من خطيبها بعد اكتشاف خيانته بأكثر شئ يؤلم الرجل

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الإثنين، 24-01-2022 10:25 ص
انتقمت شابة بريطانية من حبيبها الذي اكتشفت ذات ليلة أنه يخونها. فاستهدفت أكثر ما يؤلم الرجال، حيث انطلقت إلى حسابه في موقع "أمازون" واشترت أفلاماً بقيمة نحو 700 دولار، وأمضت لياليها تشاهدها وتضحك.
كانت الشابة لورين ليلي، والشاب وناثان سميث، معاً لأكثر من عامين، وذات يوم دفعها شعور داخلي للاعتقاد بأنه يخونها، فقامت بتفتيش هاتفه وتأكدت أنه غير مخلص لها، حسب موقع "روسيا اليوم".
على إثر ذلك، طردته من المنزل، وتخلصت من كل متعلقاته، ثم عانت لأيام من حزن شديد وبكاء مستمر، لتدرك فجأة أنه ما زال بإمكانها الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع "أمازون" للتبضع، كما كانت تعمل ذلك قبل انفصالهما.
فقررت الشابة الممرضة، البالغة من العمر 29 عاماً، الانتقام من الخائن صديقها السابق، وذلك من خلال "ضربه حيث يؤلمه"، فدخلت على حسابه في "أمازون برايم" واشترت بمبلغ 500 جنيه إسترليني (نحو 700 دولار أمريكي)، العديد من الأفلام، ثم جلست في السرير تشاهدها وتضحك لشدة انتقامها.
وقالت لورين: "إنها طريقة إبداعية للانتقام من شخص ما. لقد استمتعت بفعل ذلك. سأخبر أحفادي عن ذلك بالتأكيد.. اعتقدت أنه صحيح، اشتريت العديد من الأفلام التي تحمل عناوين الخداع أو عدم الاحترام.. اشتريت (الغشاش)، و(المخادع)، و(غير المستحق)، و(الكذاب). كانت كلها أسماء أفلام بوليوود".
وأضافت: "كنت جالسة في الفراش أبكي وأضحك.. انتهى بي الأمر بتجميع أفلام بقيمة 500 جنيه إسترليني، قبل أن يتنبه لذلك ويحذفني من حق الدخول لحسابه في أمازون".

 

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