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لطيفة تلعن رفض الإنجاب لسبب غريب.. ومي العيدان تصدمها

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لطيفة تلعن رفض الإنجاب لسبب غريب.. ومي العيدان تصدمها

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لطيفة
 
السبت، 19-12-2020 02:00 م المصريون

أعلنت الفنانة التونسية الشهيرة لطيفة، رفضها الإنجاب، كونها لا تستطيع تحمل مسؤوليته، الأمر الذي ردت عليه الإعلامية الكويتية مي العيدان، بشكل صادم.
حيث سخرت "العيدان"  من تصريح الفنانة التونسية لطيفة ، عن رفضها للإنجاب لأنه مسؤولية بحسب قولها وأنها لا تستطيع تحملها.
ونشرت العيدان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة للطيفة مرفقة بهذا التصريح، وعلّقت العيدان بالقول:"لطيفه التونسيه : ارفض الإنجاب لانها مسؤوليه . . ياحليلج عمرج ٥٩ سنه و تتكلمين عن الإنجاب".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور العيدان هذا، إذ أعربوا عن إستنكارهم وإستيائهم من تعليقها بهذه الطريقة، واتهامها بإهانة الفنانين وتعمد جرح مشاعرهم.
 

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