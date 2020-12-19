لطيفة تلعن رفض الإنجاب لسبب غريب.. ومي العيدان تصدمها

السبت، 19-12-2020
02:00 م
المصريون
أعلنت الفنانة
التونسية الشهيرة لطيفة
، رفضها الإنجاب،
كونها لا تستطيع تحمل مسؤوليته، الأمر الذي ردت عليه الإعلامية الكويتية مي العيدان
،
بشكل صادم.
حيث سخرت "العيدان" من تصريح الفنانة
التونسية لطيفة
، عن رفضها للإنجاب
لأنه مسؤولية بحسب قولها وأنها لا تستطيع تحملها.
ونشرت العيدان عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي
صورة للطيفة
مرفقة بهذا التصريح، وعلّقت العيدان بالقول:"لطيفه التونسيه : ارفض
الإنجاب لانها مسؤوليه . . ياحليلج عمرج ٥٩ سنه و تتكلمين عن الإنجاب".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور العيدان هذا، إذ أعربوا
عن إستنكارهم وإستيائهم من تعليقها بهذه الطريقة، واتهامها بإهانة الفنانين وتعمد
جرح مشاعرهم.