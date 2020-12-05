فنانة مسيحية شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

السبت، 05-12-2020
10:27 ص
المصريون
فاجأت الفنانة
اللبنانية الشهيرة، نيكول سابا
، الجمهور
بنشر صورة لها مرتدية الحجاب
الإسلامي على الرغم من كونها مسيحية
، وذلك عبر حسابها
على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نيكول سابا
مرتدية الحجاب
، وعلقت عليها قائلة: "هلا بالخميس"،
ما أثار جدلاً واسعاً بين جمهورها و متابعيها من رواد السوشيال ميديا متسائلين عن سبب
ظهورها بهذه الإطلالة، خاصة أنها مسيحية
.
وعلى الرغم من عدم توضيح "سابا" لسبب صورتها
بالحجاب
، كشف البعض أن الفنانة
اللبنانية التقطت الصورة باستخدام فيلتر أحد التطبيقات.
وتفاعل الكثير من معجبيها و متابعيها على الصورة بمجرد نشرها
بكتابة التعليقات التي تباينت ما بين الدهشة و بين الدعاء فكانت أبرزها : "ان
شاء الله ربي يمن عليكي بالاسلام".
وقال آخر :" لقد أزداد وجهك روعه وجمالا بالحجاب
الإسلامي".،
فيما علق آخر بالقول :" جميلة .. من غير حجاب أحلى .. شو معنى الصورة".
وعلى الرغم من الضجة التي أثارتها الصورة، إلا أن نيكول سابا
لم تعلق لتوضح
سبب نشرها الصورة بالحجاب
، والتي أثارت الجدل بين العديد من رواد مواقع التواصل
الاجتماعي.