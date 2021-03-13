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القبض على فنان كويتي شهير بسبب فيديو صادم

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القبض
 
السبت، 13-03-2021 10:30 ص

 ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، أمس الجمعة، القبض على الفنان طلال محمود السمدان المعروف بـ ”طلال سام“، إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار بإلقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع عبر بث مباشر على حسابه الشخصي في ”أنستجرام“.
وكان طلال قد ظهر في المقطع المتداول واقفاً في مكان مرتفع، مردداً عبارة ”جاهزين يا أطفال“، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه.
وقالت وزارة الداخلية، إنه تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية) والتحقيق معه، وتم تحويله الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



 

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