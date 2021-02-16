أغرب طلب لقاتل جارته وهي تؤدي صلاة الفجر

الثلاثاء، 16-02-2021
03:05 م
المصريون
تجرد شاب
من كل معاني الإنسانية والدين، وأقدم على قتل جار
ته ربة منزل تبلغ
48 عاما أثناء أدائها صلاة الفجر
، بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية في محافظة كفر الشيخ.
وروى المتهم تفاصيل الجريمة وقال في التحقيقات إنه أثناء مراقبة شقة المجني
عليها من العين السحرية أثناء أذان الفجر شاهد زوج القتيلة يخرج من الشقة في طريقه
لأداء صلاة الفجر
ولاحظ أنه ترك مفتاح الشقة في الباب من الخارج، وعقب ذلك فتح باب
الشقة من الخارج وتسلل إلى غرفة نوم المجني عليها، التي كانت مفتوحة وشاهدها تؤدي
صلاة الفجر
، فحاول سرقة مصوغاتها من الدولاب لكن المجني عليها شعرت به.
واضاف أن الضحية حاولت الصراخ والاستغاثة بالجيران فانقض عليها المتهم
وخنقها حتى الموت ثم سرق مصوغها، مشيرا إلى أنه عندما حاول الهرب فوجئ بزوج المجني
عليها يدخل الشقة فدفعه وفر هاربا.
وبكى المتهم خلال التحقيقات مطالبا بإعدامه: "عاوز أموت وأروح لها
تاخد حقها مني.. أعدموني.. المرحومة طول عمرها خيرها علي.. أنا أستاهل الشنق".