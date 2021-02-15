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جريمة مروعة.. تفاصيل العثور على زوجين مقتولين داخل شقتهما

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الإثنين، 15-02-2021 01:52 م المصريون
تواصل مديرية أمن الإسماعيلية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم.
تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوى رئيس مباحث فايد، مفاده العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الإسماعيلية ومركز فايد، من جهودهم لكشف لغز وغموض الواقعة.
 

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