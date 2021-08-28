كويتي يقتل زوجته الثلاثينية بطريقة بشعة والسبب صادم

السبت، 28-08-2021
11:09 ص
وقعت في الكويت جريمة قتل بشعة جديدة في منطقة العارضية،
راحت ضحيتها امرأة كويتي
ة في العقد الثالث من عمرها طعناً على يد زوجها، والذي قام
بتسليم نفسه إلى الشرطة بحسب ما أكدت وسائل إعلام محلية.
وقال مصدر أمني حسب صحيفة «القبس» الكويتي
ة، إن الجريمة وقعت
في وقت متأخر من ليل أول أمس، عقب خلاف عائلي بين الزوجين، استل على أثره الزوج سكيناً
وانهال على زوجة
ه طعناً حتى أرداها قتيلة.
وذكر أن رجال الأدلة الجنائية توجهوا إلى منزل القتيلة، فوجدوها
غارقة في بركة من دمائها، جراء الطعن، كما كشفت معاينة وكيل النيابة وجود آثار ضرب
على جسدها، ما يرجح الاعتداء عليها بالضرب قبل الشروع بقتلها.
وبينما جرت إحالة جثة القتيلة إلى الطب الشرعي، للوقوف على
ملابسات الجريمة وتفاصيلها، أمر وكيل النيابة بالتحفظ على الزوج القاتل لحين فتح تحقيقات
موسعة معه لمعرفة دوافع وملابسات الجريمة.