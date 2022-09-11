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كم عمرك؟.. هبة قطب تكشف عدد مرات ممارسة العلاقة الزوجية بشكل صحيح وأفضل وقت

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هبة قطب
Native
Teads
الأحد، 11-09-2022 02:53 م


كشفت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، عن عدد المرات المناسب لممارسة العلاقة الزوجية وأفضل وقت لممارستها.

وأكدت الدكتورة هبة قطب خلال استضافتها في برنامج الإعلامي عمرو الليثي، أن أسباب مشاكل العلاقات الزوجية أكثرها يكون ناتجًا عن النمط الثابت عند ممارسة العلاقة بين المتزوجين، لذلك فإن تغيير ميعاد وعدد ممارسة العلاقة الزوجية له دور كبير في السعادة الزوجية.

وأشارت هبة قطب، إلي أن أفضل وقت للممارسة العلاقة الزوجية في الصباح الباكر عكس الليل، حيث أن الدورة الدموية تكون نشطة بشكل أكبر، أما عن عدد مرات ممارسة العلاقة الزوجية فقد تختلف علي حسب عمر رجل.

ففي عمر الثلاثين، يكون الأفضل ممارسة العلاقة الحميمة مرة واحدة يوميا أو مرتين بالأكثر، أما الرجال في عمر الأربعين فكل يوم ونص مرة بمعني أنه يمكن ممارسة العلاقة الزوجية مرتين كل ثلاث أيام.
وإذا كان الرجل في عمر الخمسين والستينات فيمكنه ممارسة العلاقة الزوجية مرة إلى مرتين في الأسبوع.

أما ممارسة العلاقة الزوجية في السبعينيات، فيمكن أن تكون مرة أو مرتين في الأسبوع وذلك علي أرض الواقع، أما علميا فتقول الدراسات ممارسة العلاقة الزوجية مرة كل عشرة أيام ولكن بدون أن يعاني من الأمراض المزمنة ضغط وسكر ويجب علي الرجل الاهتمام بصحته.
 

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