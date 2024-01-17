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كشف هوية الفتاة الحسناء التي ظهرت في أحضان حسين فهمي

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حسين فهمي والفتاة الحسناء
الأربعاء، 17-01-2024 10:42 ص


تصدرت صورة الموديل المصرية مريم علاء مع الفنان حسين فهمي، الترند بعد انتشارها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأطلت الفتاة بملابس رياضية وهي تحتضن وتنظر لحسين فهمي الأمر الذي أثار جدلا واسعا.
والحقيقة أن الصور نشرتها موديل تدعى مريم علاء كانت قد ظهرت برفقة حسين فهمي في إعلان لإحدى المنتجعات السياحية في أغسطس الماضي.
وحظيت صورة الفنان حسين فهمي رفقة فتاة عشرينية، بتفاعل كبير بعد تداول مزاعم حول زواجهما، حيث اتضح أنها تدعى مريم علاء، وتعمل فاشون موديل، ولدت بمحافظة الإسكندرية.


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