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غادة عبد الرازق: عمري ما أهزأ جوزي أو أعلي صوتي عليه

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غادة عبد الرازق
السبت، 13-01-2024 11:36 ص نسمه عبد الوهاب
علقت الفنانة غادة عبد الرازق على ما يكتب عنها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في دور المرأة القوية في أعمالها مؤكدة ان هذه التعليقات تضحكها فهي في النهاية امرأة عادية ولا تستطيع أن ترفع صوتها على زوجها.
وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج "الرديو بيضحك" من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090": "بضحك على التعليقات وبقول أن دا بتشوفوه في الشاشة أنا أه من صغري شيلت المسئولية لكن أنا ست زيكم وعمري في حياتي ما هكون مرتبطة بشخص وأنا مش بحترمه مينفعش مرتبطش بيه أصلا الراجل رجل والست ست ولازم احترمه".

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