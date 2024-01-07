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دنيا بطمة تطلب العفو الملكي في قضيتها التي هزت المغرب

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دنيا بطمة
الأحد، 07-01-2024 02:51 م


 

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة في مقطع فيديو مباشر، للحديث عن قضيتها الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بقضية "حمزة مون بيبي"، التي هزت الرأي العام المغربي أواخر سنة 2019، وأدينت على إثرها بالسجن لمدة عام.

 

وخلال الفيديو قالت دنيا بطمة: "ضجة كبيرة صاحبت القضية، والتي بدأت بمؤامرة محبوكة مائة بالمائة وبصور مفبركة وتحريض قنوات على اليوتيوب للضرب في سمعتي مقابل مبلغ مادي.. تعرضت لجميع أنواع الظلم والتنمر والشتم والسب والقذف وتشويه السمعة، ولن ألتزم الصمت".

 

وأوضحت دنيا بطمة في حديثها أن طليقها تخلى عنها إذ قالت إن طليقها، الذي كان الناس يعتبرونه سندا لها في هذه الأزمة، كان طرفا في المؤامرة التي تعرضت لها، مؤكدة أنه كان يخرج كل أسرارها وما يقع بمنزلها وأشياء أخرى، وأشارت إلى أنه قد تمت إدانتها بشهادة زور وليس بدليل واضح وحقيقي.

 

 

وفي ختام حديثها قالت دنيا بطمة إنها مواطنة قبل أن تكون فنانة معروفة ومن حقها الاستفادة من العفو الملكي: "مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنا دنيا بطمة راعية من رعاياك الأوفياء، ألتمس أن تتفضل وتشملني بعطفك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء لأنني أحسست بالظلم".

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