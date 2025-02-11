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كسر في الحوض والعمود الفقري.. نجاة مي الغيطي من الموت في حادث مـ.روع (صور)

م
ا
الثلاثاء، 11-02-2025 02:35 م

 

تصدر اسم الفنانة مي الغيطي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب الكشف عن حالتها الصحية بعد تعافيها إثر تعرضها لحادث سير بسيارتها في تايلاند.

 

ونشرت الغيطي، صورًا لها خلال رحلة علاجها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "فيه ناس كتيرة بتسألني أنا كنت مختفيه ليه، من ٧ شهور كنت في حادثة حصلت في تايلاند، اتخبطت بعربية نقل في العربية اللي كنت فيها، واتصبت إصابات بالغة حصلي كسر في حوضي، وإصابة في العمود الفقري، وكان عندي إصابات داخلية ونزيف داخلي وتلف في الأعصاب في رجلي، قعدت في المستشفى أسابيع في تايلاند ورجعت مصر علشان أكون مع أهلي واتعالج وسط دعمهم".

 

وتابعت: "مكنتش حابة أشارك اللي حصل وقتها، كنت محتاجة وقت أتعافى بعيد عن أي ضغط، بعد علاج طبيعي فترة وكل شوية نكتشف حاجة جديدة، أنا دلوقتي أحسن بكتير جدًا الحمد لله ودي حاجة محدش كان متخيلها بعد فترة نسبيا قليلة".

 

واستكملت: "حاسة إني كنت عايزة أشارك ده دلوقتي عشان أقول إن الجسم عنده قدرة رهيبة على الشفاء، أقوى بكتير مما نتخيل وإن التعافي بياخد وقت، بس بييجي".

 

وأضافت: "لو إنت بتمر بوقت صعب، أرجوك كون صبور مع نفسك عشان عدم فقدانك إيمانك إنك هتكون أحسن بجد بيفرق في قدرتنا على تحمل الصعاب".

 

يذكر أن، آخر أعمال مي الغيطي كان مسلسل"مسار إجباري" الذي عرض عام 2024 ، وشارك في بطولته أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة ورشدي الشامي، وآخرين،وتأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

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