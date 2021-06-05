قصة مأساوية عن شمبانزي.. فشل في تعلم لغة البشر ولم يستطع العيش مع الحيوانات

السبت، 05-06-2021
10:00 م
فتحي مجدي
بعد أن قال فيلسوف مشهور، إن البشر فقط هم من يستخدمون اللغة للتواصل مع بعضهم البعض، قرر عالم النفس هربرت س. تيراس وضع نظريته على المحك.
أرسل البروفيسور "تيراس"، الشمبانزي
نيم "تيم تشومسكي
" – الذي اكتسب اسمه من الفيلسوف نعوم تشومسكي- - للعيش جنبًا إلى جنب مع عائلة وأطفال ستيفاني لافارج، كبيرة مديري خدمات الاستشارة في الجمعية الأمريكية لمنع استخدام القسوة ضد الحيوانات.
وطلب من "لافارج" معاملة الشمبانزي
مثل ابن لها، وهو ما فعلته، حتى أنه تم إرضاعه طبيعيًا، وخضع للتدريب، وسمح له بتدخين الأعشاب، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".
تعلم الشمبانزي
"نيم" لغة الإشارة، وتعلم ما يصل إلى 125 علامة. وأصبح من المشاهير، حيث ظهر على غلاف المجلات، وفي التلفزيون مثل حيوانات الفضاء التي اشتهرت في نفس العصر .
بدا مشروع الشمبانزي
"نيم"، وكأنه تجربة تاريخية ذات آثار رائدة على نظرية تشومسكي حول التواصل بين الأنواع المختلفة.
لكن على عكس النهج العلمي الصارم لتيراس، كان لدى لافارج وأصدقائها الذين قاموا بتربية "نيم" نهجًا أكثر حبًا.
لم تحتفظ بسجلات لكل خطوة قام بها "نيم" على النحو المطلوب وكانت تتسامح مع عدوانه، والذي تضمن الكثير من العض والخدش.
ويعد الشمبانزي
أقوى بخمس مرات من البشر من نفس الطول. وعندما أصبح كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن الاعتناء به في بيئة منزلية، قرر العلماء أن لديهم ما يكفي.
في الرابعة من عمره فقط، هاجم "نيم" بشكل خطير القائم بأعمال الصيانة وتم إنهاء التجربة بسرعة.
وخلص "تيراس" إلى أن الأمر برمته قد فشل. كانت لغة إشارة "نيم" مجرد إشارة لتوصيل احتياجاته، مثل كلب يبحث عن الطعام عندما يريد الطعام.
كانت اللغة بالمعنى البشري على بعد أميال من تحقيقها، ومن ثم تم إرسال "نيم" إلى منشأة علمية قاسية، حيث تم وضعه في قفص سلكي صغير.
توقع البروفيسور "تيراس "أن يتم التضحية به من أجل المنفعة الطبية، لكن "نيم" نجا في النهاية بعد أن اشتكى مقدمو الرعاية، وتم نقله من منزل إلى منزل.
ومع ذلك، نادرًا ما تم اختبار مهاراته في لغة الإشارة، ولم يعد الحب الذي أبداه الطلاب الذين قاموا بتربيته تجاهه وقتما كان صغيرًا موجودًا.
زار "تيراس"، "نيم" مرة عندما كان في المنشأة وكان سعيدًا للغاية، معربًا عن سعادته أكثر مما كان عليه منذ سنوات.
لكن "تيراس" لم يعد أبدًا، مفضلًا أن يراه على أنه تجربة منتهية وليس كشيء حي خاص به.
أظهر الفيلم الوثائقي لعام مشروع نيم (2011) للمخرج جيمس مارش الحائز على جائزة الأوسكار، أن البروفيسور "تيراس" كان يهتم بطلابه الصغار أكثر من القرد.
وهذا من شأنه أن يفسر أيضًا القرار الغريب للعلماء بعدم استشارة أي من خبراء الشمبانزي
قبل إجراء الاختبارات.
وتم تدريس لغة الإشارة بدقة من قبل المعلمين الذين عملوا مع الأطفال. ولم يكن لدى "لافارج" أي خبرة مع الحيوانات على الإطلاق.
وتذكر أحد الطلاب الذين عملوا مع "نيم" في وقت لاحق صدمته عندما طلب الشمبانزي
الحشيش.
قال بوب إنجرسول لشبكة (NPR): "على الرغم من أننا كنا على دراية بالشمبانزي
التي تقوم بأشياء مثل شرب وتدخين السجائر وهذا النوع من الأشياء، لم يكن لدي مطلقًا أن يطلب شمبانزي
الأعشاب الضارة مني، كان ذلك بمثابة فتاحة للعين".
وأضاف إنجرسول أيضًا إن الشمبانزي
أصبح صديقًا حقيقيًا للبشر الذين رعوه، "كان من السهل التسكع معه. لقد فعل من أجلي نفس الشيء الذي أعتقد أنني فعلته من أجله، وهو ما جعله يشعر بالراحة واليقين والدراية بالوضع".
وساعد إنجرسول في إنقاذ "نيم" من المختبر حيث تم حبسه، ونقله إلى مزرعة خاصة للحيوانات التي أسيئت معاملتها.
ولكن على الرغم من ذلك، ظل "نيم" عدوانيًا وغير قادر على التفاعل مع زملائه من الشمبانزي
، مفضلاً رفقة البشر، حتى أنه قتل كلبًا ذات مرة.
ومع ذلك، عندما زاره المدربون السابقون في المزرعة، بدأ "نيم" في إظهار لمحات من الإشارات والتواصل منذ طفولته.
توفي نيم عن عمر يناهز 26 عامًا بسبب أزمة قلبية في عام 2000، أي أقل ببضع سنوات من متوسط العمر المتوقع.
وأضاف إنجرسول: "لا يحتاج الشمبانزي
إلى أن يكون مع البشر. إنهم بحاجة إلى حياة الشمبانزي
.
لذا فإن حاجتي الشخصية للتسكع مع نيم أو المشي مع نيم لم تكن مهمة بالنسبة لي مثل القيام بالشيء الصحيح لـ نيم".
وتابع" "آمل أن يكون أحد الدروس التي تعلمناها من حياة نيم هو أن إبقاء الشمبانزي
في أقفاص هو تعذيب ويشكل فسادًا لصحتهم العقلية".