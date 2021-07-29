الديوان الأميري القطري يعلن تعيين سفيرًا إلى مصر

الخميس، 29-07-2021
01:52 م
أعلن
الديوان الأميري القطري اليوم الخميس إن أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عيّن اليوم سفير
ين إلى مصر
وليبيا، مع تحرك البلاد نحو تحسين
العلاقات مع بعض دول المنطقة.
واتفقت
مصر
والسعودية والإمارات والبحرين في يناير على إنهاء خلاف أدى لمقاطعتها قطر منذ
2017.
وعينت
القاهرة في يونيو سفير
ا لدى قطر بعد تحرك مماثل من الرياض.
وبحسب
الديوان الأميري القطري، فقد أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
قرارات أميرية
بتعيين
الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير
ا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية تركيا،
وسالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفير
ا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر
العربية، وعلي
يوسف عبدالرحمن الملا سفير
ا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية قبرص، وتعيين
خالد محمد زابن
آل زابن الدوسري سفير
ا فوق العادة مفوضا لدى دولة ليبيا.