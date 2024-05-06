الثلاثاء 07 مايو 2024
توقيت مصر 03:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مدرب جيم العمرانية يـقـ.ـتل حماته في الحمام لسبب صادم

"حبيبة الشماع" جديدة.. فتاة تقفز من سيارة مهندس حاول هتك عرضها

وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة

"قالي هقطعك".. زوجة تطلب الخلع لسبب غريب

شاهد.. البرهان يدفن ابنه في مقبرة بتركيا

محكمة مغربية تصدر حكمها على كويتيين تسببوا في موت فتاة أثناء سهرة حمراء

شاهد.. رونالدو يضرب لاعب "الوحدة" ويسقطه أرضاً

فيديو مؤثر للحظة دفن الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود

إصابة الفنان محمد عبده بالسرطان

خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً

"قالي هقطعك".. زوجة تطلب الخلع لسبب غريب

2024_5_5_11_9_0_564
ارشيفية
الإثنين، 06-05-2024 11:19 ص


رفعت" جليلة. ع"، 36 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها بإنها تتعرض لضغط نفسي شديد وخاصة أنها في بداية الزواج.

 

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2307 لسنة 2023، بأنها تزوجت من "عثمان.ح"، 41 سنة، بعد ترشيحه من الأهل، لكبر سنها، عشت معه في هدوء يسوده السعادة لكني كنت أشعر بالخوف من كلماته التي دائماً يصحبها التهديد، وفكرت في التحدث معه عن التوقف بتلك الطريقة لكنه لا ينتبه لكلماتي نهائياً ويفعل ما يريد.

 

تكمل الزوجة قائلة: " طلبت من زوجي النزول لتلبية بعض المستلزمات من هايبر قريب من المنزل وبعد الموافقة، نزلت وبعد مرور ساعة هاتفني بصوت مرتفع، جعلني أترك ما أفعله وأعود للمنزل، ووقتها دخلنا في خلاف علم الجميع بتفاصيله وتدخل الجيران للحل بيننا".

 

تختتم جليلة: قالي "لو نزلتي تاني هقطعك قطع وأرميكي للقطط"، بعدها شعرت بالخوف الشديد الذي جعلني انتظره ينام، وهربت إلى قسم الشرطة لحمايتي، وبعدها نقلت أقامتي لمنزل أهلي، طالبة الطلاق لكنه رفض وبشدة.

 

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لاستحالة معها، ورفعت دعوى قضائية، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

إقرأ ايضا

Capture

مدرب جيم العمرانية يـقـ.ـتل حماته في الحمام لسبب صادم

ممارسة-داخل-السيارة

"حبيبة الشماع" جديدة.. فتاة تقفز من سيارة مهندس حاول هتك عرضها

66380c00423604230a4c7c45

وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة

أخبار متعلقة

2018_11_20_8_14_3_423

سعيد: ضبطت زوجتي في حضن ابن الجيران "العيل" تحت بير السلم

عقاب-رسم-الوشم-على-الجسد-في-الدنيا-والاخرة-1

يطلب تطليق زوجته: عودت من العمل فوجدتها ترسم وشم لرجل في مكان حساس

26-8-2019_10_27_16_GomhuriaOnline_1566808036

علياء تطلب الخلع بسبب الأفلام الإباحية.. ماذا فعل زوجها "المحترم"؟

IMG-20240417-WA0002

طارق يطلب تطليق زوجته: فضحتنا بفيديوهاتها على النت

IMG-20240408-WA0021

زوجتي ما زالت عذراء بعد شهرين من الزواج!