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«في محكمة الله نلتقي».. رسائل غير متوقعة بين آيتن عامر وطليقها أمام الجمهور

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آيتن وزوجها
Native
Teads
الإثنين، 29-08-2022 08:51 ص

فيما ضجت مواقع الاجتماعي بأنباء طلاق الفنانة أيتن عامر من زوجها محمد عز العرب، التزمت أيتن وشقيقتها الكبرى وفاء عامر الصمت التام، متجاهلين كل الأنباء عن طلاقها.
وعلى الرغم من أن الثنائي مستمر في متابعة بعضهما البعض إلا أن الطلاق تم بينهما، ونرصد القصة الكاملة للانفصال.

فضّلت أيتن عامر تجاهل أخبار انفصالها المؤكدة من قبل المقربين منها، وفي منشور غير متوقع نشرت عبر ستوري إنستجرام فيديو مكتوب عليه في محكمة الله نلتقي، وكتبت عليه أنا بقول ضرر والله.

من جانبه نشر عز العرب طليق الفنانة أيتن عامر؛ مقطع فيديو لأغنية don't be shy "لا تكن خجولا" للمطربين العالميين Karol G و Tiësto.

 مقطع الفيديو الذي نشره طليق أيتن عامر يقول: "يقول الناس انني لن اتغير، ولن أتغير، وأنا اعلم انك تحب ذلك فانت تعرف مكان عقلي".

 

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