السبت 27 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبر صادم بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة

تسريب جنسي فاضح.. عميد كلية الآداب يمارس الرذيلة مع طالبة داخل مكتبه (صور)

شاهد لحظة سقوط الحكم سامي الجريس مغشيًا عليه داخل الملعب

واقعة مأساوية.. طفلة تستيقظ أثناء دفنها وبعد إعادتها للمستشفى ماتت مرة ثانية

تهز المملكة.. سعودي ستيني يقتل زوجته ثم ينتحر والسبب صادم

بعد 7 سنوات.. الصدفة تكشف قاتل سيدة المنصورة: اغتصبتها بعد قتلها

سيدة تكشف أغرب ما يفعله زوجها أثناء معاشرتها.. وأزهري يرد: اطلبي الطلاق

شاهد.. المباحث تلقي القبض على شاب أثناء الصلاة داخل منزل و "الداخلية توضح

بعد حصولها على الجنسية الكويتية.. نهى نبيل: أحب مصر ولكن ولائي للكويت

محامية الفتاة العراقية تكشف ما فعله عبدالله رشدي معها

ADS
 

بالفيديو.. شيرين تفاجئ الجميع: عايزة أكمل تعليمي

2022_8_21_0_47_35_165
شيرين
Native
Teads
الأربعاء، 24-08-2022 09:14 ص

يحل الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها "معكم"، يوم الخميس المقبل.

ونشرت قناة cbc العارضة للبرنامج، برومو للحلقة، وفيه يتحدث "قمر" عن حصوله على شهادة البكالوريوس في مجال السياحة والفنادق، بعد 20 عاماً من انقطاعه عن الدراسة.

وخلال الحلقة؛ يتلقى "قمر" اتصالا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، تهنئه خلاله على البكالوريوس، قائلة: "مبروك يا أيمونتي"، كاشفة عن تعاونهما في فيلم جديد بعنوان "قصة حياة أمي" من تأليف والده الراحل بهجت قمر.

وتضيف شيرين أن حصول أيمن بهجت قمر على شهادة البكالوريوس، شجعها على إكمال تعليمها هي الأخرى، قائلة: "قولتله أنا كمان عايزة أكمل تعليمي"، لتعقب منى الشاذلي قائلة: "ده خبر الموسم".

وأحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، قبل أيام، حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للثقافة والفنون في تونس، على المسرح الأثري بقرطاج، وقدّمت خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.





 

إقرأ ايضا

301582170_167240132553723_4366461301103379936_n

تسريب جنسي فاضح.. عميد كلية الآداب يمارس الرذيلة مع طالبة داخل مكتبه (صور)

image

واقعة مأساوية.. طفلة تستيقظ أثناء دفنها وبعد إعادتها للمستشفى ماتت مرة ثانية

2022_2_11_23_28_16_339

بعد 7 سنوات.. الصدفة تكشف قاتل سيدة المنصورة: اغتصبتها بعد قتلها

أخبار متعلقة

تنزيل (2)

بعد تقبيل يده أمام الجمهور.. طبيب شيرين يكشف تفاصيل لم يعرفها أحد عن حالتها

520152352040852

فنانة شهيرة: أسعد لحظات حياتي لما بروح مقابر المسيحيين واشغل أغاني

6065478_1660806892

فنانة شهيرة تنشر صور جريئة لها داخل حمام رجالي!

127-215151-romantic-message-nisreen-tafesh-engagement_700x400

بعد زواجها من مدربها.. نسرين طافش تثير الجدل بالمايوه على البحر

تنزيل (1)

شاهد.. أحلام تستعرض طائرتها الفخمة مع زوجها

Capture

حريق كنيسة إمبابة يفجع فنانة شهيرة: فقدت 6 من أسرتها (صور)