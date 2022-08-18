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بعد أيام من طلاقها.. آيتن عامر تفاجئ الجميع بوصلة رقص داخل غرفتها

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ايتن عامر
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الخميس، 18-08-2022 09:36 ص

بعد أيام من انفصالها عن زوجها، فاجأت الفنانة آيتن عامر متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو تظهر فيه تؤدي وصلة رقص.
وظهرت آيتن عامر في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنيتها "خطافة الرجالة"، عقب تنفصالها عن زوجها مدير التصوير عز العرب .

وأكدت الفنانة آيتن عامر، أنها تقدر جمهورها، ومتابعيها، وتريد التواصل معهم بشكل مستمر، ولكن الأشياء الخاصة بها، وبحياتها الشخصية تغلق الباب على نفسها، ولا تريد أن يتدخل أحد فيها.
وكان اسم الفنانة آيتن عامر، تصدر محركات البحث، وذلك بعد انتشار خبر طلقها من مدير التصوير عز العرب، رعم عدم إعلانها الطلاق رسميا.
وأوضحت مصادر لوسائل إعلام، إنه تم الطلاق لدى محام شهير في المنيل، على الرغم من عدم تغغير زوجها لحالته في صفحته على "فيسبوك"، حيث لا تزال "متزوج".
وطرحت آيتن عامر، مؤخرا عدد من الأغاني كان من بينها أغنية "خطافة الرجالة" والتي تقول كلماتها: "عاملة لاف على صورته وانا حبيبته ومش هاقف اتفرج .. وانا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج .. يا نهار ابيض كده مش فايت .. انا قلبى مولع نار شايط .. بقى بينى وبينها انا تار بايت .. دي متعرفنيش".

و دى قلة ذوق كدة مش طالبه .. بزياده لطافه .. دى عميت فى عنيها العيب فيها ولا انا شفافة .. انا موتى و سمي اللى قافلني .. بتبص فى وشي وتحضني .. ومن ضهرى بتلعب و تخوني.. وكله على مفيش".

 

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