فنانة شهيرة: أسعد لحظات حياتي لما بروح مقابر المسيحيين واشغل أغاني

الأحد، 21-08-2022
02:15 م
أثارت الفنانة
الكويتية الشهيرة شمس، الجدل بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، عقب تصريحات حول زيارتها المقابر
وتشغيل الأغاني.
وقالت شمس، إن اللحظات التي تجعلها سعيدة هي وجودها في المقابر
، قائلة
:" أسعد لحظات حياتي في المقابر
لأنني هناك أستطيع التغلب على خوفي من الموت" .
وأضافت: حين كنت في ألمانيا كنت أذهب للمقابر
كثيرا ، وهناك أقوم بتشغيل
الموسيقى عند مقابر
المسيحيين
، بينما أقوم بتشغيل القرآن عند مقابر
المسلمين
.
وتابعت: أنوي أن أذهب إلى هناك في رحلة عدة أيام ، أنام وآكل وأشرب ويمكن
أن آخذ البعض معي لتعليمهم التغلب على مخاوفهم من الموت .