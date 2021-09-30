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في النار.. الإفتاء ترد على سؤال فتاة وتحسم حكم المنتحر

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الخميس، 30-09-2021 10:57 ص

ردت دار الإفتاء على بعض تساؤلات المواطنين حول عقاب المنتحر، بعد زيادة حالات الانتحار في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال مدير الفتوى بدار الإفتاء عمرو الورداني، ردا على سؤال إحدى الفتيات هل يخرج المنتحر من الملة أم لا؟، إذ ذكر أن المنتحر ليس كافرا، والرسول عليه السلام قال "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا"، ولكن ليس معنى هذا أنه كافر.
وأضاف الورداني، أن هذا الحديث دليل على طول المدة التي يظل فيها المنتحر في النار، وهذه ليست دعوة للانتحار، وإنما هي أحكام الشريعة، مؤكدًا أن قتل النفس كبيرة من الكبائر وسوء أدب مع الله، مشددًا في الوقت ذاته على أن الانتحار جريمة بشعة في حق النفس، ولكن في بعض الأحيان الشخص المنتحر يذكر الله عند انتحاره، ويقول إن الله أرحم به من الناس، فكيف يكون كافرا به.
 

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