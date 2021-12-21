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في الفيوم.. يُكبّل زوج شقيقته ويتخلص منه لسبب غريب

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الثلاثاء، 21-12-2021 09:21 ص
أقدم شاب على قتل زوج شقيقته خنقاً بسبب رفضه الإنفاق عليها وعلى أولادها رغم أنه ميسور الحال في الفيوم.
وتفصيلاً، اقتحم الشاب مسكن زوج شقيقته، وقيده بالحبال، وعصب عينيه، ثم أقدم على التخلص منه بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وعثر المتهم على مبلغ مالي، استولى عليه، لكي يبعثره على متطلباته الشخصية، فيما ورد بلاغ للأجهزة الأمنية في الفيوم من أحد الأشخاص يفيد بأنه حال توجهه لمنزل شقيقه وجد باب المنزل مفتوحا، وبدخوله وجد جثة شقيقه المذكور مُسجاة على وجهها وبها آثار خنق بالرقبة، ومكبل اليدين ومعصوب العينين.
وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة “شقيق زوجة المجني عليه، وبعد القبض عليه اعترف بارتكابه الواقعة، وقال إن شقيقته تركت منزل الزوجية لرفض زوجها الإنفاق عليها وأنجالها، رغم أنه ميسور الحال، فعقد العزم على الانتقام منه بقتله وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.
 

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