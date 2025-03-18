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فين القطايف يا حسين؟.. فيديو لحوار الرئيس السيسي مع سامح حسين

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الثلاثاء، 18-03-2025 09:38 ص

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الإعلام الإيجابي المفيد، وتبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان.

كما أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج الفنان سامح حسين قطايف، الذي يعرض في شهر رمضان، وقال الرئيس، للفنان سامح حسين: فين القطايف يا حسين.

أكد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مشددًا على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه الرئيس الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود الإعلامية من اجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ وثوابت المجتمع.

 


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