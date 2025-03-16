ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

كرّم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الفنان سامح حسين، تقديرًا لنجاح برنامجه الرمضاني "قطايف"، الذى قدّمه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، ونال إشادة واسعة، وأكد وزير الأوقاف أن البرنامج قدّم محتوى راقيًا جذب الجمهور المصري.

وعبّر سامح حسين عن فخره بالتكريم داخل مبنى ماسبيرو، مشددًا على أهمية هذا الصرح الإعلامي، وأعرب عن أمله في عودة إعلام ماسبيرو بقوة كما كان دائمًا.

و أضاف :" من أول رمضان وأنا بقول إني عايش في حلم ولا أنا فيه دا معجزة ".

و تابع :"نجاح البرنامج و تحقيقه مشاهدات كبيرة بفضل ربنا و الشعب المصري المحب للفن المحترم”.

و ختم :"بفضل زملائي حققنا النجاح و علي فكرة مدير التصوير أخ مسيحي ،لأن هي دي مصر ".

شهد الحفل تكريم المنشد الشيخ ياسين التهامي، حيث سلّمه المسلماني "ميكروفون ماسبيرو الذهبي"، فيما قدّم له الأزهري شهادة تقدير ودرع وزارة الأوقاف.