"أنا بقيت بجحة وعيني أد كده".. نص التحقيقات في إحالة منى فاروق إلى المحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة اتهام الفنانة منى فاروق بنشر فيديو تعدت فيه على المبادئ والقيم الأسرية عن أقوال مقدم البلاغ ضدها.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة الكلية عن أقوال مقدم البلاغ ضد منى فاروق وبسؤاله:

س : ما تفصيلات حدوث الواقعة؟

ج : «اللي حصل أن أكتر من حد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أرسل لي مقطع تصويري للمثلة منى فاروق ظهرت فيه وهي بتتكلم للعامة تقوم بالسب والشتم للجميع بالإضافة إلى تلفظها بعبارات تخدش الحياء العام من خلال ذكرها بالمقطع التصويري أنها لا تكترث بما تعرضت له من انتقاد لسابقة اتهامها في جريمة التحريض على الفسق والتي حرر بشأنها القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر والتي قضي بها بمحكمة جنايات القاهرة في ضوء تصويرها لمقاطع مرئية حال ارتكابها جرائم جنسية وقررت بالمقطع التصويري محل التحقيق (أنا بقيت بجحة وعيني قد كده علشان أنتو ولاد .... علشان انتوا كلكوا بتعملوا كده أنت متعرفش حاجة عن حياتي غير اللي بالي بالك وخلوده).

وأضاف : منى فاروق خاطبت العامة مشيرة إلى المقاطع المرئية الفاضحة التي ظهرت بها رفقة مخرج شهير فى غضون عام 2019 موضوع القضية سالفة البيان كما أنها كانت تحرض على الفسق والفجور من خلال ذلك المقطع.

جاء قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بتحديد جلسة 22 يناير الجاري، لنظر محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، لتيثير حول الاتهامات الموجهة إليها، ونوجز تلك الاتهامات في النقاط الآتية ..

1 - المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

2 - ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية.

3 - سردت لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

4 – الواقعة تؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه.

5 - لم تكترث الفنانة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية.

6 - لاقى بثها المباشر استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع.